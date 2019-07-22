Фекір стане гравцем Бетіса – форвард прибув в Іспанію

Форвард Ліона Набіль Фекір перебуває за крок до підписання угоди з Бетісом.

Набіль Фекір прибув у Севілью для проходження медогляду, повідомляє InformaBetis.

Наставник Ліона сподівається, що Фекір якнайшвидше покине команду

Разом з Набілем в Іспанію прилетів його брат Яссін Фекір, який також є його одноклубником. За інформацією джерела, обидва брати після медогляду підпишуть контракт з Бетісом на 5 років.

Очікується, що Ліон отримає за Набіля 20 млн євро.

Нагадаємо, форвардом Ліона минулого року активно цікавився Ліверпуль, який пропонував французам 60 млн євро за форварда, але трансфер так і не відбувся.

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