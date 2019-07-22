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Фекир станет игроком Бетиса – форвард прибыл в Испанию

18:41 45 Читати українською
Фекир станет игроком Бетиса – форвард прибыл в Испанию
Набиль Фекир / Фото из открытых источников

Форвард Набиль Лиона Фекир находится в шаге от подписания соглашения с Бетисом.

Набиль Фекир прибыл в Севилью для прохождения медосмотра, сообщает InformaBetis.

Наставник Лиона надеется, что Фекир как можно быстрее покинет команду

Вместе с Набилем в Испанию прилетел его брат Яссин Фекир, который также является его одноклубником. По информации источника, оба брата после медосмотра подпишут контракт с Бетисом на 5 лет.

Ожидается, что Лион получит за Набиля 20 млн евро.

Напомним, форвардом Лиона в прошлом году активно интересовался Ливерпуль, который предлагал французам 40 млн евро за форварда, но трансфер так и не состоялся.

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