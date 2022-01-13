Севільський клуб на своєму офіційному сайті повідомив, що лідер команди підписав новий контракт. Угода розрахована до літа 2026 року.

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Фекір перебрався в Бетіс влітку 2019 року, вже будучи чемпіоном світу в складі збірної Франції, за 20 млн євро. Відтоді Набіль зіграв за клуб 94 матчі, у яких забив 18 голів та віддав 17 асистів.

Варто зауважити, що у нинішньому сезоні Бетіс після 20 турів посідає третє місце в турнірній таблиці Ла Ліги. В активі Фекіра 4 голи і 3 асисти в 16 матчах.

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