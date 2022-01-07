Сьогодні, 7 січня, відбулось жеребкування 1/8 фіналу іспанського кубка. За його результатами було сформовано вісім пар, які зійдуться в одноматчевому протистоянні.

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Мадридський Реал Андрія Луніна гратиме з Ельче, а хіхонський Спортінг Богдана Мілованова – з Кадісом. Обидва візаві українців розташовуються внизу турнірної таблиці Ла Ліги.

Барселона в суперники отримала Атлетік, з яким торік зустрічалась у фіналі. На вболівальників також чекатиме севільське дербі – Бетіс прийматиме Севілью на своєму полі.

Усі пари 1/8 фіналу Копа дель Рей:

Атлетіко Балеарес – Валенсія

Жирона – Райо Вальєкано

Спортінг Хіхон – Кадіс

Ельче – Реал Мадрид

Реал Сосьєдад – Атлетіко

Бетіс – Севілья

Атлетік – Барселона

Мальорка – Еспаньйол

До слова, поєдинки відбудуться в період з 15 по 19 січня. Чинним володарем Кубка є Барселона.

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