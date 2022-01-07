Лунін і Мілованов проти борців за виживання, Барселона повторить фінал: усі пари 1/8 Кубка Іспанії
Стали відомі пари наступного раунду Копа дель Рей сезону 2021/22.
Сьогодні, 7 січня, відбулось жеребкування 1/8 фіналу іспанського кубка. За його результатами було сформовано вісім пар, які зійдуться в одноматчевому протистоянні.
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Мадридський Реал Андрія Луніна гратиме з Ельче, а хіхонський Спортінг Богдана Мілованова – з Кадісом. Обидва візаві українців розташовуються внизу турнірної таблиці Ла Ліги.
Барселона в суперники отримала Атлетік, з яким торік зустрічалась у фіналі. На вболівальників також чекатиме севільське дербі – Бетіс прийматиме Севілью на своєму полі.
Усі пари 1/8 фіналу Копа дель Рей:
Атлетіко Балеарес – Валенсія
Жирона – Райо Вальєкано
Спортінг Хіхон – Кадіс
Ельче – Реал Мадрид
Реал Сосьєдад – Атлетіко
Бетіс – Севілья
Атлетік – Барселона
Мальорка – Еспаньйол
До слова, поєдинки відбудуться в період з 15 по 19 січня. Чинним володарем Кубка є Барселона.
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