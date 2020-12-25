"Приглашение Милевского в Минай больше поможет клубу в плане имиджа, чем самой команде. Чтобы привлечь к себе внимание, в небольшом клубе должен быть или неоднозначный президент (как, например, в Рухе или Ингульце), или наставник с именем (Василию Кобину при всем к нему уважении, до этого еще далеко), или известный игрок. Вот Минай и выбрал третий вариант, как тот же Колос. Хотя я не думаю, что Селезнев чего-то добавил ковалевскому коллективу. Пенальти и без него можно было найти, кому пробить...

"Будет огненный второй круг УПЛ": агент Милевского сделал громкий анонс после подписания контракта с Минаем

Не в обиду Милевскому, но из-за возраста Артем не сможет дать Минаю какой-то толчок к более высоким результатам. За подобными примерами далеко ходить не нужно. Можно вспомнить пиар-ход Львова, когда клуб в 2008 году подписал Владислава Ващука, но авторитетный защитник пробыл там всего несколько месяцев.

Минай не заявляет о своих амбициях побороться за еврокубковую зону, а остаться в УПЛ им, думаю, и так будет по силам. Приглашение Милевского еще раз подтверждает тот факт, что футбол уже давно превратился в шоу. Во время карантина я смотрел чемпионат Беларуси, но больше трех туров не выдержал. Их Высшая лига не сравнится даже с украинской Первой лигой. Очень мрачное зрелище. И футболист с этого чемпионата пришел поднять качество игры в отечественной Премьер-лиге? Парадокс.

Опять же, с точки зрения пиара, такой ход даст свои плоды Минаю. Да, я не исключаю, что в отдельных играх Артем Милевский может сверкать, но если брать глобально, то бывший нападающий сборной Украины уже не станет тепловозом команды. Главное, чтобы игрок не стал вагоном-рестораном", – сказал Федорчук в комментарии изданию "РБ".

Напомним, Милевский подписал контракт с Минаем в четверг. Первый зимний новичок закарпатцев будет зарабатывать ориентировочно 100 тысяч гривен в месяц.

"На Шахтар не ображаюся": Тарас Качараба – про лідерство у Словані, рівень Монзуль, Яремчука і чеських "Мужиків"