Олександр Панков має серйозні очікування від повернення свого клієнта Артема Мілевського в Україну.

"Ласкаво просимо в Україну, Володимировичу. Я впевнений, що 2021-ий буде успішним, веселим і результативним.

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Минай – амбітний проект, з амбітним керівництвом, амбітним тренером, амбітним менеджментом і тепер з дуже амбітним і мотивованим футболістом. Буде вогняне друге коло УПЛ", – написав Панков в Instagram.

Нагадаємо, контракт Мілевського з Минаєм розрахований на 1,5 року. Закарпатці пішли на зимову паузу 11-ми у турнірній таблиці УПЛ.

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