– Спілкувалися завжди про одне й те саме – про розвиток футболу в цілому, дитячого футболу. Це має бути, звичайно, інфраструктура. Це в першу чергу має йти від УАФ, щоб в областях воно все працювало. Просто я бачу по Волинській області, де голова Федерації футболу – Віталій Кварцяний. Тут просто не те, що у занедбаному стані, а у катастрофічному. Багато хто посилається на війну. Так, ми це розуміємо, пріоритет – це допомога нашим військовим. Але ще коли були мирні часи, то тут нічого не розвивалося.

Зозуля хотів йти на вибори президента УАФ – екс-футболіст Дніпра жорстко наїхав на Шевченка

Звичайно, спілкувалися з Зозулею і на цю тему. Має бути правильна команда, яка буде думати не про власні якісь інтереси, маю на увазі бажання набити кишені, а про майбутнє покоління. Дитячі майданчики, інфраструктура, академії – все чітко має працювати, а не так, що створили приватну академію, а потім закінчились кошти, не вистачає їх і все закривається. Це непроста робота. Мала б бути команда, яка повинна все це обговорювати, комунікувати між собою. І змінювати те, що відбувається зараз. Чесно, не можу навіть слів підібрати. Для мене у першу чергу це приклад Волинської області. А розумієте, скільки областей в країні. Деякі можна ставити у приклад, та ж Львівська, а більшість – на жаль, ні.

– Як ви ставитесь до кандидатури Андрія Шевченка та методів потенційного проведення виборів? На вашу думку, чи зможе він це виправити?

– Зрозуміло, що Шевченко – це авторитетна людина. Він зарекомендував себе в першу чергу як футболіст, як один із найзірковіших сучасності, не тільки в Україні. А чи спробує змінити серйозно весь цей механізм… Якщо він заходить, то має заходити зі своєю командою. Абсолютно новою та амбіційною командою. З тими людьми, у яких він буде впевнений, які будуть працювати на благо українського футболу. Про щось інше не може і йтися.

Є термін певний. Команда відпрацювала – і що вона виконала, а що ні. Повинен проводитися аудит результату роботи. Тому, думаю, потрібен час, не так все просто. А зможе чи ні – напевно, якщо призначать, бо ще будуть вибори, то Шевченко озвучить свої цілі. Якщо змінить ту вертикаль, яка, на мою думку, неправильно працює навіть під час війни. Розуміємо, що у першу чергу – це допомога нашим військовим. Але хлопці воюють, захищаючи нас. Вони повинні бачити результат якоїсь роботи, що країна не зупинилася, далі рухається, розвивається.

Найголовніше – це команда Шевченка. Наскільки мені відомо, є люди, які готові йому допомагати. Це те, що я знаю, але вибачте, не можу поділитися прізвищами, – сказав Федецький в коментарі Трибуні.