Федецький спрогнозував результат протистояння між Динамо та Зорею

Колишній захисник збірної України Артем Федецький поділився очікуваннями від ключового матчу сезону між киянами та луганцями.

"Психологічно Динамо однозначно буде складніше. Від "біло-синіх" завжди чекають чемпіонства. У поточному сезоні вони вже втратили цей шанс, а якщо команда Олексія Михайличенка програє ще й боротьбу за друге місце, яке дає путівку в кваліфікацію Ліги чемпіонів, такий результат, без перебільшення, буде провалом. Тому господарі у поєдинку з Зорею на карту поставлять все.

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Зоря зараз у хорошій формі. Команда Віктора Скрипника не боїться грандів, демонструючи яскравий футбол. Вони заслужили бути зараз на тому місці, на якому перебувають. Так, не завжди у луганців виходить досягати результату, але видно, що команда росте.

З огляду на всі ці фактори, припущу, що зустріч на НСК Олімпійський завершиться бойовою нічиєю – 1:1. Думаю, яскравого футболу ми не побачимо, оскільки на першому місці буде стояти результат. Всі суперечки перенесуться на заключний ігровий день чемпіонату", – сказав Федецький у коментары виданню РБ.

Нагадаємо, після 30-ти турів підопічні Михайличенка посідають у турнірній таблиці УПЛ третю сходинку, набравши 56 очок. На один пункт їх випереджає луганська Зоря, з якою "біло-сині" в очному протистоянні зустрінуться вже сьогодні, 16 липня. Початок матчу о 19:00.

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