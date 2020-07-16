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ДИНАМО - ЗОРЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ПЕРША ЛІГА ДЕСНА - ОЛЕКСАНДРІЯ

Динамо – Зоря: команди визначилися з формою на ключовий поєдинок сезону

13:36 - Читать на русском
Динамо – Зоря: команди визначилися з формою на ключовий поєдинок сезону
Динамо – Зоря / ФК Зоря

Динамо та Зоря проводять останні приготування до вирішального матчу у боротьбі за другу сходинку УПЛ.

 

Суперники вже обрали форму, в якій вийдуть на гру, інформує офіційний сайт Динамо.

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Динамівці зіграють у домашньому комплекті білого кольору (голкіпер – у салатовому), гості проведуть матч у чорній формі (воротар Зорі – у жовтому).

Нагадаємо, ключовий поєдинок у боротьбі за потрапляння до зони Ліги чемпіонів відбудеться сьогодні, 16 липня, на НСК Олімпійському. Стартовий свисток головного арбітра зустрічі Катерини Монзуль пролунає о 19:00.

Після 30-ти турів підопічні Михайличенка посідають у турнірній таблиці УПЛ третю сходинку, набравши 56 очок, Зоря випереджає їх на один пункт.

Динамо – Зоря: анонс матчу за друге місце УПЛ

blog_ava
Динамо – Зоря: анонс матчу за друге місце УПЛ
08:00
6318
Теги
Динамо Динамо Зоря Зоря Динамо - Зоря Футбольна форма
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