Федецкий спрогнозировал исход противостояния между Динамо и Зарей

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий поделился ожиданиями от ключевого матча сезона между киевлянами и луганчанами.

"Психологически Динамо однозначно будет сложнее. От "бело-синих" всегда ждут чемпионства. В текущем сезоне они уже потеряли этот шанс, а если команда Алексея Михайличенко проиграет еще и борьбу за второе место, дающее путевку в квалификацию Лиги чемпионов, такой результат, без преувеличения, будет провалом. Поэтому хозяева в поединке с Зарей на карту поставят все.

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Заря сейчас в хорошей форме. Команда Виктора Скрипника не боится грандов, демонстрируя яркий футбол. Они заслужили быть сейчас на том месте, где находятся. Да, не всегда у луганчан выходит достигать результата, но видно, что команда растет.

Учитывая все эти факторы, предположу, что встреча на НСК Олимпийский завершится боевой ничьей – 1:1. Думаю, яркого футбола мы не увидим, поскольку на первом месте будет стоять результат. Все споры перенесутся на заключительный игровой день чемпионата", – сказал Федецкий в коментары изданию РБ.

Напомним, после 30-ти туров подопечные Михайличенко занимают в турнирной таблице УПЛ третье место, набрав 56 очков. На один пункт их опережает луганская Заря, с которой "бело-синие" в очном противостоянии встретятся уже сегодня, 16 июля. Начало матча в 19:00.

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