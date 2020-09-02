"Довго над цією пропозицією не роздумував. Все ж не в аматорський футбол грав, щось розумію в футболі, тому можна спробувати новий для себе досвід. Це новий виток у житті, тим більше, що на професіональному рівні я вже як футболіст грати не буду, тільки в любителях буду підтримувати форму.

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В роботі експертом, як і тоді, коли був футболістом, теж потрібно аналізувати гру, команди, футболістів, готуватися до матчів. Найголовніше бути об'єктивним, чесним, коректним. Леоненко? Не буду переходити на особистості. Кожен має право на свою думку. Мій дебют в ролі тб-експерта відбудеться скоро, на матчі збірних України і Швейцарії у Львові", – розповів Федецький в коментарі meta-ratings.

До слова, Федецький виступав за Шахтар, Карпати, Дніпро та Дармштадт, а також провів 53 матчі у складі збірної України, записавши до свого активу 2 голи.

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