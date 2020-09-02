"Долго над этим предложением не раздумывал. Все же не в любительский футбол играл, что-то понимаю в футболе, поэтому можно попробовать новый для себя опыт. Это новый виток в жизни, тем более, что на профессиональном уровне я уже как футболист играть не буду, только в любителях буду поддерживать форму.

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В работе экспертом, как и тогда, когда был футболистом, тоже нужно анализировать игру, команды, футболистов, готовиться к матчам. Самое главное быть объективным, честным, корректным. Леоненко? Не буду переходить на личности. Каждый имеет право на свое мнение. Мой дебют в роли тв-эксперта состоится скоро, на матче сборных Украины и Швейцарии во Львове", – рассказал Федецкий в комментарии meta-ratings.

К слову, Федецкий выступал за Шахтер, Карпаты, Днепр и Дармштадт, а также провел 53 матча в составе сборной Украины, записав в свой актив 2 гола.

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