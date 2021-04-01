Екс-захисник збірної України, а нині експерт каналів "Футбол" Артем Федецький, поділився враженнями від березневих матчів "синьо-жовтих" у кваліфікації до чемпіонату світу 2022 року.

"Складно щось говорити, всі ми чекали перемоги. Якщо брати моменти, які у нас були (Зубкова, Мораєса), потрібно було вигравати.

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Ще в першому таймі нам потрібен був другий гол і він тоді закрив би всі питання. Могло бути все по-іншому. Але футбол – річ непередбачувана.

Десь цей поєдинок мені нагадав наш матч проти Франції. Тоді підопічні Дешама постійно атакували, мали моменти, а ми за рахунок футбольного фарту зрівняли рахунок. Наша збірна тотально володіла грою, але результат на табло", – сказав Федецький у програмі "Головна команда".

Нагадаємо, збірна України не втримала перемогу над казахами і розписала вже третю поспіль нічию (з Францією, Фінляндією та Казахстаном). Як наслідок, у групі D підопічні Шевченка посідають другу сходинку і відстають від французів вже на 4 пункти.

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