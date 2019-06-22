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Федецький покине Карпати через парламентські вибори, – ЗМІ

00:35 351 Читать на русском
Федецький покине Карпати через парламентські вибори, – ЗМІ
Артем Федецький / ФК Карпати

Захисник Карпат Артем Федецький може покинути клуб через рішення балотуватись на парламентських виборах.

Карпати та Артем Федецький мають непорозуміння через те, що капітан львівської команди балотується на парламентських виборах від партії чинного президента Володимира Зеленського "Слуга Народу", повідомляє Спортивка.

Федецький балотується до Верховної Ради від Слуги Народу по одному з округів Львова

За інформацією джерела, захисник, швидше за все, покине клуб і не отримає посади у керівництві.

Нагадаємо, Карпати за підсумками сезону 2018/19 опинились у зоні перехідних матчів, у яких перемогли Волинь та залишились в УПЛ.

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Артем Федецький Артем Федецький Карпати Карпати
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