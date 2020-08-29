"Я відпочивав на Шацьких озерах. Вже пару келихів пива випив і тут дзвінок з російського номера – якийсь російськомовний агент чи ще хтось. Я вже й не пам'ятаю, хто саме телефонував.

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Він каже, що є хороший варіант продовження кар'єри в Росії. Я кажу, що в даній ситуації це мені нецікаво. Він у відповідь: "Почекайте, послухайте, ми даємо вам 1,6 млн євро зарплати і за підписання ще 400 тисяч". Я сказав, що мене це не цікавить, подякував за пропозицію. Я не знаю, який клуб – не цікавився, не питав. Він сказав: "Давайте ви подумаєте, я передзвоню". Я відповів: "Не дзвоніть, бо це питання не актуальне через ситуацію в країні".

На що він почав тиснути, що це штучно зроблено. Можливо, Яріку (Ракицькому – прим.) таке розповідали, не знаю. Ситуація в країні штучно створена, між собою не може розібратися влада, а футбол поза політикою. Я його перебив і ми більше з ним не зв'язувалися. Це було після Дніпра вже. Якраз після фіналу Ліги Європи ми були на Шацьких озерах – це десь тоді було", – розповів Федецький у програмі "Вацко Live".

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