"Коли вийшов на перше тренування, то склалося враження, ніби я приїхав у Реал. Дивлюся на нових партнерів і думаю собі: "А де ж я тут буду грати? На якій позиції?" Так, я був сформованим футболістом, та довелося усе розпочинати з нуля. Я знав багатьох хлопців – Ротаня, Селезньова, Мандзюка – але певний мандраж відчував. Наполегливо працював на тренуваннях, потім поспілкувався з Хуанде Рамосом, який став ініціатором мого переходу.

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Я відчув довіру від тренера і підтримку. У Дніпрі я пережив фінансову скруту і періоди, коли футболісти не отримували грошей. Однак ми боролися заради команди і вболівальників. Я був приємно здивований – жоден легіонер не відмовився грати за Дніпро, попри відсутність коштів. Кожен виконав свій контракт, а ми заслужили вихід у фінал Ліги Європи", – розповів Федецький у ексклюзивному інтерв'ю для Збірна24.

Нагадаємо, Федецький перебрався у Дніпро влітку 2012 року, покинувши донецький Шахтар. За дніпровський клуб захисник відіграв чотири сезони. Провів 115 матчів, у яких забив 7 голів та віддав чотири результативні передачі.

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