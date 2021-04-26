"Когда вышел на первую тренировку, то сложилось впечатление, что я приехал в Реал. Смотрю на новых партнеров и думаю: "А где же я здесь буду играть? На какой позиции?" Да, я был сложившимся футболистом, но пришлось все начинать с нуля. Я знал многих ребят – Ротаня, Селезнева, Мандзюка – но определенный мандраж чувствовал. Настойчиво работал на тренировках, затем пообщался с Хуанде Рамосом, который стал инициатором моего перехода.

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Я почувствовал доверие от тренера и поддержку. В Днепре я пережил финансовые трудности и периоды, когда футболисты не получали денег. Однако мы боролись ради команды и болельщиков. Я был приятно удивлен – ни один легионер не отказался играть за Днепр, несмотря на отсутствие средств. Каждый выполнил свой контракт, а мы заслужили выход в финал Лиги Европы", – рассказал Федецкий в эксклюзивном интервью Збірна24.

Напомним, Федецкий перебрался в Днепр летом 2012 года, покинув донецкий Шахтер. За днепровский клуб защитник сыграл четыре сезона. Провел 115 матчей, в которых забил 7 голов и отдал четыре результативные передачи.

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