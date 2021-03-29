"Поки я не розглядав і не розглядаю ніяких перейменувань, все буде йти так, як воно зараз іде. Я не виключав і не виключаю можливість купівлі, наприклад, знаку легендарного футбольного клубу Дніпро. Якщо, звісно, буде адекватна ціна.

СК Дніпро-1 готує ребрендинг – ЗМІ озвучив умову

Неофіційно різним спеціалістам, які працюють з кольорами, гаслами я дав завдання з метою популярізації клубу розробити й надати свої пропозиції. Але про будь-яке перейменування зараз не йдеться", – цитує Березу FootBoom.

Після 19-ти турів УПЛ СК Дніпро-1 розташувався на 8-й сходинці турнірної таблиці.

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