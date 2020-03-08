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Федерація футболу Італії збере екстрене засідання щодо призупинення чемпіонату

17:20 277 Читать на русском
Федерація футболу Італії збере екстрене засідання щодо призупинення чемпіонату
Інтер проти Ювентуса / SempreInter

Керівництво футбольної федерації Італії вкрай стурбоване епідемією коронавірусу та розглядає варіант із призупиненням чемпіонату.

Федерація футболу Італії проведе термінові збори у вівторок, 10 березня, інформує сайт журналіста Джанлуки Ді Марціо.

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Зустріч відбудеться за зачиненими дверима. На зборах буде розглянуто питання щодо можливого призупинення нинішнього сезону Серії А через ситуацію з коронавірусом. Додамо, що асоціація гравців загрожує оголосити страйк з наступного тижня, якщо питання їхнього здоров'я не буде враховане.

Нагадаємо, раніше міністр спорту Італії ледь не зірвав матчі Серії А через загрозу поширення коронавірусу.

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Теги
Італія Серія А коронавірус Італія Італія
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