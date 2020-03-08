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Федерация футбола Италии соберет экстренное заседание насчет приостановления чемпионата

17:20 36 Читати українською
Федерация футбола Италии соберет экстренное заседание насчет приостановления чемпионата
Интер против Ювентуса / SempreInter

Руководство футбольной федерации Италии крайне обеспокоено эпидемией коронавируса и рассматривает вариант с приостановлением чемпионата.

Федерация футбола Италии проведет срочные сборы во вторник, 10 марта, информирует сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

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Встреча состоится за закрытыми дверями. На собрании будет рассмотрен вопрос о возможной приостановке Серии А из-за ситуации с коронавирусом. Добавим, что ассоциация игроков грозит объявить забастовку на следующей неделе, если вопрос их здоровья не будет учтен.

Напомним, ранее министр спорта Италии едва не сорвал матчи Серии А из-за угрозы распространения коронавируса.

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