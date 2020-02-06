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Фавр: Ви не знаєте фізичного стану Холанда, як я – нам варто бути обережними

21:37 297 Читать на русском
Фавр: Ви не знаєте фізичного стану Холанда, як я – нам варто бути обережними
Ерлінг Холанд / Getty Images

Головний тренер дортмундської Борусії Люсьєн Фавр пояснив, чому не дозволяє новачку команди Ерлінгу Холанду зіграти всі 90 хвилин матчу.

"Як я вже казав, я перший, хто вирішує, чи варто йому грати з самого початку матчу. Ви не знаєте його фізичного стану, як я. Нам варто бути обережними.

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Звичайно, я б хотів, щоб він грав у всіх матчах, але ми все одно повинні бути обережними з ним. Йому 19 років, я говорю про передсезонну підготовку та старі травми. Ми повинні зберігати розум", – цитує Фавра видання Goal.

Нагадаємо, 19-річний норвежець перейшов із Зальцбурга в дортмундську Борусію за 20 млн євро. Ерлінг підписав контракт із "джмелями" до 30 червня 2024 року. За свій новий клуб нападник провів чотири гри, але жодного разу не зіграв всі 90 хвилин.

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