Фавр: Вы не знаете физического состояния Холланда, как я – нам следует быть осторожными

Главный тренер дортмундской Боруссии Люсьен Фавр объяснил, почему не позволяет новичку команды Эрлингу Холланду сыграть все 90 минут матча.

"Как я уже говорил, я первый, кто решает, стоит ли ему играть с самого начала матча. Вы не знаете его физического состояния, как я. Нам следует быть осторожными.

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Конечно, я бы хотел, чтобы он играл во всех матчах, но мы все равно должны быть осторожными с ним. Ему 19 лет, я говорю о предсезонной подготовке и старых травмах. Мы должны сохранять разум", – цитирует Фавра издание Goal.

Напомним, 19-летний норвежец перешел из Зальцбурга в дортмундскую Боруссию за 20 млн евро. Эрлинг подписал контракт с "шмелями" до 30 июня 2024 года. За свой новый клуб нападающий провел четыре игры, но ни разу не сыграл все 90 минут.

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