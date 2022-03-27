Півзахисник Артем Фаворов і Академія Пушкаша підтвердили свої наміри на тривалу співпрацю.

Сторони підписали новий контракт до 2025 року, про що повідомив агент компанії ProStar Сімон Балаж.

Цітаішвілі прокоментував потенційний трансфер з Динамо

Взимку 2020-го Академія Пушкаша придбала Фаворова у Десни за 470 тисяч євро (дані Transfermarkt). Адаптація українця проходила важко, тому його відправили у оренду до Залаегерсега. Вона виявилася успішною, а перед початком цього сезону хавбек повернувся і закріплює прогрес – 28 матчів та 4 голи.

Додамо, що Академія Пушкаша довго боролася за титул чемпіона Угорщини з Ференцварошем, однак зараз відставання складає вже 7 очок.

"Сам би взяв автомат": Йожеф Сабо після операції – про героїв ЗСУ, російських фашистів і відмову евакуюватися в Угорщину