Полузащитник Артём Фаворов и Академия Пушкаша подтвердили свои намерения на длительное сотрудничество.

Стороны подписали новый контракт до 2025 года, о чем сообщил агент компании ProStar Симон Балаж.

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Зимой 2020-го Академия Пушкаша приобрела Фаворова у Десны за 470 тысяч евро (данные Transfermarkt). Адаптация украинца проходила тяжело, поэтому его отправили в аренду в Залаэгерсег. Она оказалась успешной, а перед началом этого сезона хавбек вернулся и закрепляет прогресс – 28 матчей и 4 гола.

Академия Пушкаша долго боролась за титул чемпиона Венгрии с Ференцварошем, однако сейчас отставание составляет уже 7 очков.

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