Травма 19-річного нападника виявилася не такою серйозною, як очікувалось, інформує Mundo Deportivo.

Хаві ухвалив показове рішення щодо Піке – ветерану Барселони доведеться більше думати про футбол

Фаті у матчі проти Сельти (3:3) зазнав пошкодження лівого стегна, і йому пророкували виліт на 4-6 тижнів. Втім, перлина Барселони цілком може обійтись 3 тижнями. Навряд це дозволить нападнику зіграти у 5-му турі Ліги чемпіонів проти Бенфіки (23 листопада), однак на Баварію (8 грудня) він повинен бути готовий.

Вишукані коктейлі на основі преміальної Żubrówka Czarna – ідеальне доповнення до матчів Ліги чемпіонів! Дізнатись більше про Zubrowka Czarna та коктейлі тут.

До слова, в нинішньому сезоні Ансу Фаті провів 8 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі та оформив 1 асист. Саме гол юного форварда приніс перемогу над Динамо (1:0) і вивів Барселону на другу сходинку групи Е.

"Розпатлане і темне Динамо доводить Барсу до агонії": іспанські ЗМІ вимагають у Хаві неможливої послуги після Києва