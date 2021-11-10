Травма 19-летнего нападающего оказалась не столь серьезной, как ожидалось, информирует Mundo Deportivo.

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Фати в матче против Сельты (3:3) получил повреждение левого бедра, и ему предсказывали вылет на 4-6 недель. Впрочем, жемчужина Барселоны вполне может обойтись и 3 неделями. Вряд ли это позволит нападающему сыграть в 5-м туре Лиги чемпионов против Бенфики (23 ноября), однако на Баварию (8 декабря) он должен быть готов.

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К слову, в нынешнем сезоне Ансу Фати провел 8 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и оформил 1 ассист. Именно гол юного форварда принес победу над Динамо (1:0) и вывел Барселону на вторую строчку группы Е.

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