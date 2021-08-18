Керівництво каталонського клубу запропонувало Філіппе Коутінью футболку з номером 10, інформує Mundo Deportivo.

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Раніше бразилець носив номери 7 та 14, однак зараз вони зайняті Грізманном та Манаєм відповідно. Серед дозволених Ла Лігою номерів залишаються 10 і 25, який зазвичай отримують голкіпери. Барселона не проти надати Коутінью можливість успадкувати номер Мессі. Втім, сумнівається сам 29-річний хавбек. Філіппе щойно відновився від важкої травми, і культова футболка може створити зайвий тиск на шляху до повернення найкращої форми.

Нагадаємо, в першому матчі сезону Барселона перемогла Реал Сосьєдад (4:2), проте Коутінью в заявці не було.

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