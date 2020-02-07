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Фаті одним рухом пошив у дурні трьох захисників Атлетіка – відео футбольної телепортації

06:30 217 Читать на русском
Фаті одним рухом пошив у дурні трьох захисників Атлетіка – відео футбольної телепортації
Ансу Фаті / Твіттер ФК Барселона

Юний форвард Барселони Ансу Фаті вкотре викликає захоплення своїми діями на футбольному полі.

90+3’ Іньякі Вільямс
 
90+3’ Іньякі Вільямс

17-річний нападник Барселони Ансу Фаті продовжує зачаровувати вболівальників своєю грою. Черговий шедевр зірковий форвард продемонстрував у матчі 1/4 фіналу Кубка Іспанії проти Атлетіка з Більбао.

Атлетік – Барселона – 1:0 – відео гола та огляд матчу

В одному з епізодів, який, очевидно, потрапить до підручників футболу, каталонський тінейджер втік відразу від трьох захисників і неймовірним фінтом пошив їх у дурні.

До слова, Барселона у цьому матчі поступилась у доданий час і вилетіла з Кубка Іспанії, склавши компанію ще одному невдасі – мадридському Реалу, який не зміг переграти Реал Сосьєдад.

Барселона з ганьбою вилетіла з Кубка Іспанії – Атлетік вдома у компенсований час вирвав перемогу в матчі 1/4 фіналу

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Атлетік – Барселона – 1:0 – відео гола та огляд матчу
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Теги
Іспанія Кубок Іспанії Кубок Іспанії 2019/20 Атлетік - Барселона Атлетік Атлетік Відеоновини Ансу Фаті Ансу Фаті
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