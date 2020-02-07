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Фати одним движением оставил в дураках трех защитников Атлетика – видео футбольной телепортации

06:30 6 Читати українською
Фати одним движением оставил в дураках трех защитников Атлетика – видео футбольной телепортации
Ансу Фати / Твиттер ФК Барселона

Юный форвард Барселоны Ансу Фати который раз вызывает восхищение своими действиями на футбольном поле.

90+3’ Иньяки Вильямс
 
90+3’ Иньяки Вильямс

17-летний нападающий Барселоны Ансу Фати продолжает очаровывать болельщиков своей игрой. Очередной шедевр звездный форвард продемонстрировал в матче 1/4 финала Кубка Испании против Атлетика из Бильбао.

Атлетик – Барселона – 1:0 – видео гола и обзор матча

В одном из эпизодов, который, очевидно, попадет в учебники футбола, каталонский тинейджер убежал сразу от трех защитников и невероятным финтом оставил их в дураках.

К слову, Барселона в этом матче уступила в дополнительное время и вылетела из Кубка Испании, составив компанию еще одному неудачнику – мадридскому Реалу, который не смог переиграть Реал Сосьедад.

Барселона с позором вылетела из Кубка Испании – Атлетик дома в компенсированное время вырвал победу в матче 1/4 финала

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Теги
Испания Кубок Испании Кубок Испании 2019/20 Атлетик - Барселона Атлетик Атлетик Видеоновости Ансу Фати Ансу Фати
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