Фаті може повернутися в Барселону Б – Клюйверт назвав причину

Нападник Барселони Ансу Фаті може на деякий час повернутися у Барселону Б для отримання ігрової практики.

За словами директора академії "блаугранас" Патріка Клюйверта, 17-річний футболіст може покинути основну команду.

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"Ми спілкуємося на цю тему зі спортивним директором Еріком Абідалем та його помічниками. Можливо, Ансу варто буде перейти в Барселону Б, адже у нього буде мало ігрової практики, якщо всі гравці основної команди будуть у хорошій формі", – цитує Клюйверта Goal.com з посиланням на Sport.es.

Нагадаємо, Фаті дебютував за Барселону у серпні цього року. Він став наймолодшим автором забитого гола в офіційних матчах за "блаугранас". Наразі Фаті зіграв за Барселону 10 матчів у всіх турнірах і забив 2 голи.

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