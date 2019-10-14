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Барселона пропише космічну суму відступних у новому контракті Фаті

12:09 376 Читать на русском
Барселона пропише космічну суму відступних у новому контракті Фаті
Ансу Фаті / Marca

Іспанська Барселона має намір запропонувати новий контракт юній зірці команди Ансу Фаті.

"Синьо-гранатові" готові підписати з 16-річний футболістом повноцінний контракт гравця першої команди, за умовами якого молодий талант заробить 1 мільйон євро за перший рік, інформує Mundo Deportivo.

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З другого року контракту, залежно від успіхів футболіста, його зарплата буде рости. Також важливим пунктом нової угоди буде сума відступних за Фаті, яка складе 100 мільйонів євро.

Нагадаємо, Фаті дебютував за Барселону у поточному сезоні. В його активі 2 голи у 5 атчах в Ла Лізі.

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Іспанія Ансу Фаті Ансу Фаті Барселона Барселона
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