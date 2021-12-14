Святкування перемоги команди Ємену U-16 над Саудівською Аравією (4:3 по пенальті) у Кубку Західної Азії завершилось трагічно.

5 людей загинули й 125 були поранені внаслідок гучних торжеств напередодні, 13 грудня, повідомляє middleeast.in-24 з посиланням на дані тамтешнього МОЗ.

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Окремі фанати відкривали вогонь у повітря з АК-47 і запускали фейєрверки, через що і постраждали інші вболівальники. Святкування відбувались у Сані, столиці Ємену, а також у центрі й на півночі країни.

Варто зауважити, що між Єменом і Саудівською Аравією наразі триває збройний конфлікт. Саме через це святкування було настільки гучним.

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