Роковой триумф: 5 человек погибли и более 100 ранены во время празднования победы сборной Йемена
Празднование победы команды Йемена U-16 над Саудовской Аравией (4:3 по пенальти) в Кубке Западной Азии завершилось трагически.
5 человек погибли и 125 были ранены в результате громких торжеств накануне, 13 декабря, сообщает middleeast.in-24 со ссылкой на данные Минздрава.
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Отдельные фанаты открывали огонь в воздух с АК-47 и запускали фейерверки, из-за чего пострадали другие болельщики. Празднование проходило в Сане, столице Йемена, а также в центре и на севере страны.
Следует заметить, что между Йеменом и Саудовской Аравией сейчас идет вооруженный конфликт. Именно поэтому празднование было столь громким.
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