Празднование победы команды Йемена U-16 над Саудовской Аравией (4:3 по пенальти) в Кубке Западной Азии завершилось трагически.

5 человек погибли и 125 были ранены в результате громких торжеств накануне, 13 декабря, сообщает middleeast.in-24 со ссылкой на данные Минздрава.

Защитник Фламенго насмерть сбил курьера-велосипедиста

Отдельные фанаты открывали огонь в воздух с АК-47 и запускали фейерверки, из-за чего пострадали другие болельщики. Празднование проходило в Сане, столице Йемена, а также в центре и на севере страны.

Следует заметить, что между Йеменом и Саудовской Аравией сейчас идет вооруженный конфликт. Именно поэтому празднование было столь громким.