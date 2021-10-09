Чемпіонат світу – це поле справжніх футбольних баталій, в яких гравці готові віддати все заради перемоги. Інколи їхня енергія виходить за межі футбольного поля, переростаючи у сутички між фанатами, а одного разу все завершилося справжньою війною між країнами.

Гондурас та Сальвадор – далеко не футбольні країни, які хоча б колись мали шанс гучно заявити про себе на великих турнірах. Але в історію футболу їм таки вдалося увійти – щоправда, великою ціною.

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Передумови конфлікту

"Футбольна війна" мала довгу та далеко не футбольну передісторію. У 1960-х роках найменша за площею країна Центральної Америки – Сальвадор – була найбільш густонаселеною. З економікою у країни все було гаразд, а от землі просто катастрофічно бракувало.

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У Гондурасу землі не бракувало, а от з економікою справи йшли далеко не найкращим чином. Великі американські корпорації відкривали виробництва у Гондурасі, а через брак робочих рук привозили на роботу сальвадорців. До 300 тисяч громадян Сальвадору переселилися у Гондурас та почали відкривати свою справу на його землі.

Президент Гондурасу Освальдо Лопес Арельяно вів провальну політику, але звинуватив у всіх негараздах саме мігрантів з Сальвадору. В 1967 році він видав указ, що землею можуть володіти лише громадяни Гондурасу, а мігрантам з Сальвадору наказав повертатися додому. Для боротьби із захопленням земель навіть були створені озброєні загони.

У Гондурасі розпочалися напади на мігрантів, їх жорстоко били, а подекуди вони навіть пропадали. У Сальвадор повернулося 60 тисяч працівників, що поставило перед країною нові проблеми. Президент країни Фідель Санчес Ернандес розлючено заявив, що землі, де були мігранти, незабаром стануть частиною Сальвадору. Конфлікт розгорявся шаленими темпами. І тут жеребкування зводить країни у боротьбі за путівку у фінальну частину ЧС-1970.

Футбольні матчі

Переможця визначали у трьох матчах: вдома, на виїзді та на нейтральному полі. Перший поєдинок пройшов у столиці Гондурасу Тегусігальпі. Господарі здобули мінімальну перемогу завдяки голу Леонарда Мівета на 90-й хвилині матчу. Сальвадорці не змогли показати найкращу гру, адже в ніч перед матчем готель, де вони проживали, оточили фанати суперника та просто не давали спати.

18-річна фанатка Сальвадора Емілія Боланьос була настільки приголомшена поразкою, що взяла пістолет із сейфу батька та вистрелила собі у груди. Преса підхопила історію, написавши, що "дівчина не витримала національної ганьби". На похорон дівчини прийшли найвищі чиновники, а її портрет поширився країною.

Вдома заряджений Сальвадор переміг 3:0. В автобус команди Гондурасу летіли пляшки, мертві щури та взагалі все, що попадало під руку. Через сутички на трибунах декілька фанатів загинули. Як розповідали потім футболісти Гондурасу, поразка врятувала їм життя, адже у разі перемоги розлючений натовп їх би вбив просто на стадіоні. Хоча і Гондурас не залишився у боргу: чиновники закрили кордони, а всередині країни розпочалися жорстокі напади на мігрантів.

Вирішальний матч проходив у Мехіко 27 червня 1969 року. Після першого тайму перевага була в Гондурасу – 2:1. Але після відпочинку Сальвадор не лише зрівняв рахунок, але й вирвав перемогу – 3:2!

Війна

Країни розірвали дипломатичні стосунки, на кордонах лунали постріли. Озброєння не було в обох країнах – купували техніку часів Другої світової війни. Зранку 14 липня авіація Сальвадору (11 гвинтових літаків та 5 бомбардувальників) напала на склад нафтопродуктів військової бази Гондурасу.

Сальвадору навіть вдалося захопити столиці двох департаментів Гондурасу. Війна тривала 5 днів, кількість жертв – до 6 тисяч. 20 липня було оголошено перемир'я. Сальвадор під загрозою санкцій вивів свої війська з Гондурасу, але в обмін на те, що жодних нападів на мігрантів більше не буде. Збиток від воєнних дій був оцінений у 50 мільйонів доларів.

Внаслідок конфлікту не виграла жодна сторона. Сальвадор таки пробився на ЧС-1970, але програв усі матчі та не зміг забити жодного гола. Через війну в обох країнах розпочався занепад, а економічні показники пішли вниз. Як і завжди, війна не вирішила жодних проблем, а лише принесла безліч нових.