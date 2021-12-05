З Бразилії прийшла сумна новина, у якій головним фігурантом став гравець "червоно-чорних" Рамон Рамос Ліма.

20-річний лівий оборонець напередодні збив велосипедиста, який працював кур'єром у Ріо-де-Жанейро, повідомляє Marca з посиланням на Globo.

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Аварія трапилась близько 20:30 за місцевим часом. Рамон надав постраждалому першу допомогу і викликав швидку. Та дорогою у лікарню 30-річний кур'єр помер. Гравця Фламенго викликали у поліцію, аби він надав свідчення щодо смертельного інциденту. Президент клубу Родольфо Ландім висловив співчуття родині загиблого.

Рамон Рамос Ліма не є основним гравцем "червоно-чорних". В його активі 21 поєдинок за сезон у всіх турнірах та нуль результативних дій.

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