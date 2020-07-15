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Фантомний пенальті вивів Інгулець у лідери Першої ліги – відео фіаско арбітра

15 липня 23:57 - Читать на русском
Фантомний пенальті вивів Інгулець у лідери Першої ліги – відео фіаско арбітра
Гравці Інгульця / фото ФК Інгулець

Інгулець мінімально обіграв Прикарпаття в рамках 24-го туру Першої ліги завдяки скандальному пенальті. Дивіться відео сумнівного голу в огляді матчу Інгулець – Прикарпаття.

 

Перша ліга 2019/20, 24-й тур

Інгулець – Прикарпаття – 1:0

Гол: Загальський, 90+1 (пен.)

Вилучення: Семотюк, 53 (Прикарпаття)

Інгулець проводив більшу частину гри в атаках та грав у більшості з 53 хвилини матчу після вилучення Семотюка. Однак єдиний гол вдалось забити аж на 91 хвилині, коли нападник Інгульця побіг до м'яча поблизу воріт суперника та впав без дотику від суперника. Загальський реалізував пенальті та приніс перемогу Інгульцю.

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Зазначимо, що ця перемога допомогла Інгульцю відірватись від переслідувачів у боротьбі за лідерство в Першій лізі – підопічні Лавриненка мають 3-очковий гандикап перед Минаєм.

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Відео епізоду на 03:36:

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