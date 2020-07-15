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"Інгулець – команда бариг": очільник Івано-Франківська шокований суддівством у Першій лізі

21:31 - Читать на русском
"Інгулець – команда бариг": очільник Івано-Франківська шокований суддівством у Першій лізі
Гравці Інгульця / фото ФК Інгулець

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків обурений роботою суддів у поєдинку 24-го туру Першої ліги Інгулець – Прикарпаття (1:0).

 

Руслан Марцінків у своєму Facebook написав гнівний допис з приводу скандального поєдинку Інгулець – Прикарпаття.

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Орфографію автора збережено: "Футбол продажний. Інгулець – це позорна команда бариг! Суддя просто вбиває команду, і це по телебаченню і при Макарову. 93 хвилина придумана пенальті. Тому наш футбол ніколи не буде італійським чи німецьким".

Нагадаємо, Інгулець мінімально обіграв Прикарпаття завдяки скандальному пенальті на останніх хвилинах – гравець перечепився через власну ногу та впав у штрафному майданчику суперника.

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Перша ліга Інгулець Інгулець Інгулець - Прикарпаття
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