"Інгулець – команда бариг": очільник Івано-Франківська шокований суддівством у Першій лізі

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків обурений роботою суддів у поєдинку 24-го туру Першої ліги Інгулець – Прикарпаття (1:0).

Руслан Марцінків у своєму Facebook написав гнівний допис з приводу скандального поєдинку Інгулець – Прикарпаття.

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Орфографію автора збережено: "Футбол продажний. Інгулець – це позорна команда бариг! Суддя просто вбиває команду, і це по телебаченню і при Макарову. 93 хвилина придумана пенальті. Тому наш футбол ніколи не буде італійським чи німецьким".

Нагадаємо, Інгулець мінімально обіграв Прикарпаття завдяки скандальному пенальті на останніх хвилинах – гравець перечепився через власну ногу та впав у штрафному майданчику суперника.

Перша ліга: Інгулець переміг Прикарпаття завдяки вигаданому пенальті, Минай обіграв Агробізнес та повернувся у топ-3