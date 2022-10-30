Арсенал розтрощив Ноттінгем Форест в рамках 14-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Початок гри викликав амбівалентні почуття у фанів Арсенала. Сака вже на 5-й хвилині допоміг Мартінеллі відкрити рахунок. Проте зовсім скоро матч для Букайо завершився. Сьогодні втрати лідера лондонці не помітили.

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Замість Саки на поле вийшов Нельсон, який і став чи не головною зіркою вечора. Райсс оформив дубль та асистував Партею. Загалом у ворота найгіршої команди АПЛ влетіло 5 "сухих" м'ячів. Арсенал набрав 31 очко і знову повернувся на вершину турнірної таблиці.