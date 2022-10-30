Фантастика от джокера благодаря травме лидера в видеообзоре матча Арсенал – Ноттингем Форест – 5:0
19:53 - Читати українською
Арсенал разбил Ноттингем Форест в рамках 14-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
Начало игры вызвало амбивалентные чувства у фанов Арсенала. Сака уже на 5-й минуте помог Мартинелли открыть счет. Однако совсем скоро матч для Букайо завершился. Сегодня потери лидера лондонцы не заметили.
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Вместо Саки на поле вышел Нельсон, который и стал едва ли не главной звездой вечера. Райсс оформил дубль и ассистировал Партею. Всего в ворота худшей команды АПЛ влетело 5 "сухих" мячей. Арсенал набрал 31 очко и снова вернулся на вершину турнирной таблицы.
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