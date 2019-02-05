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Фантастичний гол з льоту "підірвав" стадіон Санкт-Паулі – відео дня з другої Бундесліги

17:02 176 Читать на русском
Фантастичний гол з льоту "підірвав" стадіон Санкт-Паулі – відео дня з другої Бундесліги
Радість Самі Алагі після гола / Фото ФК Санкт-Паулі

Шедеври можна спостерігати не лише під час матчів Баварії та Борусії Д – це і довів форвард Санкт-Паулі Самі Алагі.

З часом стає зрозуміло, чому в німецькому чемпіонаті завжди заповнені вщент стадіони і це стосується не лише елітного дивізіону.

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У матчі 20-го туру другої Бундесліги Санкт-Паулі – Уніон Берлін вболівальники стали свідками справжнього трилеру, в якому сильнішими виявились господарі (3:2).

Окрасою поєдинку став гол форварда Санкт-Паулі Самі Алагі, який з-за меж штрафного майданчика з льоту "розрядив гармату" точно у дальню дев'ятку та заставив трибуни шаленіти.

В поточному сезоні другої Бундесліги Санкт-Паулі посідає другу сходинку та зберігає непогані шанси на вихід в елітний дивізіон.

Теги
Самі Алаґі Самі Алаґі Санкт-Паулі Санкт-Паулі Німеччина Бундесліга Відеоновини Уніон Берлін Уніон Берлін
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