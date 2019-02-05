Фантастичний гол з льоту "підірвав" стадіон Санкт-Паулі – відео дня з другої Бундесліги

Шедеври можна спостерігати не лише під час матчів Баварії та Борусії Д – це і довів форвард Санкт-Паулі Самі Алагі.

З часом стає зрозуміло, чому в німецькому чемпіонаті завжди заповнені вщент стадіони і це стосується не лише елітного дивізіону.

Кагава класно дебютував за Бешикташ – дубль за 3 хвилини після виходу на поле

У матчі 20-го туру другої Бундесліги Санкт-Паулі – Уніон Берлін вболівальники стали свідками справжнього трилеру, в якому сильнішими виявились господарі (3:2).

Окрасою поєдинку став гол форварда Санкт-Паулі Самі Алагі, який з-за меж штрафного майданчика з льоту "розрядив гармату" точно у дальню дев'ятку та заставив трибуни шаленіти.

В поточному сезоні другої Бундесліги Санкт-Паулі посідає другу сходинку та зберігає непогані шанси на вихід в елітний дивізіон.