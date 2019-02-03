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Кагава класно дебютував за Бешикташ – дубль за 3 хвилини після виходу на поле

20:54 255 Читать на русском
Кагава класно дебютував за Бешикташ – дубль за 3 хвилини після виходу на поле
Сіндзі Кагава / Фото: соцмережі

Японський хавбек Сіндзі Кагава класно розпочав свій виступ у чемпіонаті Туреччини.

Хавбек Сіндзі Кагава дебютував у чемпіонаті Туреччини у матчі проти Антальяспора, в якому Бешикташ переміг з рахунком 6:2.

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Японський футболіст вийшов на поле на 81-й хвилині матчу. Через 19 секунд він забив дебютний гол за нову команду, а ще через дві хвилини оформив дубль.

Нагадаємо, Бешикташ орендував Кагаву в останній день зимового трансферного вікна.

Теги
Сіндзі Кагава Сіндзі Кагава Бешикташ Бешикташ Туреччина Антальяспор Антальяспор
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