Cейви Онана і гол імені захисників у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Вулверхемптон – 1:0
07:30 - Читать на русском
Манчестер Юнайтед здолав Вулверхемптон в першому турі АПЛ сезону 2023/24. Відеоогляд матчу дивіться на "Футбол24".
завершено
Манчестер Юнайтед за три очки не в останню чергу має дякувати своєму новому голкіперу Андре Онана. Камерунець здійснив шість сейвів і не дозволив футболістам Вулверхемптона забити. "Вовки" завдали 23 удари по воротах манкуніанців, але жодна спроба не увінчалась успіхом.
Манчестер Юнайтед вистраждав перемогу над Вулверхемптоном – дует захисників, Онана і диво-промах принесли очки
Натомість наприкінці матчу Варан вдало зіграв головою і приніс перемогу своїй команді. Наступний матч команда Тен Хага проведе 19 серпня проти Тоттенхема.
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