Манчестер Юнайтед за три очки не в останню чергу має дякувати своєму новому голкіперу Андре Онана. Камерунець здійснив шість сейвів і не дозволив футболістам Вулверхемптона забити. "Вовки" завдали 23 удари по воротах манкуніанців, але жодна спроба не увінчалась успіхом.

Манчестер Юнайтед вистраждав перемогу над Вулверхемптоном – дует захисників, Онана і диво-промах принесли очки

Натомість наприкінці матчу Варан вдало зіграв головою і приніс перемогу своїй команді. Наступний матч команда Тен Хага проведе 19 серпня проти Тоттенхема.