Ерік Тен Хаг випустив у старті двох новачків – Андре Онана і Мейсона Маунта. Данець Расмус Хойлунд, який прийшов із Аталанти за 75 мільйонів євро, поки що не може допомогти своїй новій команді через травму. Колишній капітан "червоних дияволів" Харрі Магуайр наразі нікуди не пішов, тож розпочав матч на лаві запасних.

Вулверхемптон вийшов на Олд Траффорд з новими капітаном і тренером. Пов'язку нещодавно отримав Макс Кілман, який все ще сподівається отримати дозвіл грати за збірну України. Щодо головного тренера, то тут все сталося блискавично – за тиждень до старту сезону Хулен Лопетегі покинув клуб через незгоду з трансферною політикою. Іспанця замінив Гері О'Ніл – колишній наставник Іллі Забарного в Борнмуті.

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Старт гри пройшов без моментів, лише на 10-й хвилині Жозе Са вступив у гру після удару Рашфорда. Мартінес швидко "сів на жовту", грубо скосивши Педру Нету, який тікав лівим флангом. Господарі більше володіли м'ячем, проте без серйозної гостроти. А от ще одна контратака "вовків", яку розігнав Кунья, завершилася ударом Сарабії поруч з дальньою стійкою. Не факт, що Онана рятував, якби м'яч летів у площину.

Схожий удар Куньї у дальній кут теж був неточним. але навіть таких моментів у Манчестер Юнайтед не було. Лише наприкінці тайму "червоні дияволи" нарешті окреслили щось схоже на тиск. Чи не найкращий шанс господарів до перерви виник після невдалої гри Са, який випустив м'яч. Але й ця атака завершилася фолом Гарначо проти захисника "вулвз". Був ще удар Гарначо, який заблокував Макс Кліман. Оце й усе. Доволі блідий перший тайм від підопічних Тен Хага. Про Вулверхемптон можна сказати те саме, але й очікування від команди О'Ніла були іншими, ніж від манкуніанців.

На 49-й хвилині Нуньєш розігнав блискавичну контратаку Вулверхемптона, яка мала завершитися голом. Кунья опинився сам у воротарському, але примудрився не влучити метрів з трьох. Найкращий момент у матчі. Після якого знову пішло затишшя. Оживив публіку хіба що Са, який у своєму воротарському на замасі ефектно прибрав Рашфорда.

Тен Хаг кинув у гру Санчо та Еріксена. Маунт, який дебютував дуже посередньо, пішов з поля. Натомість момент виник знову у гостей – Нету пробив туди ж, де стояв Онана. Покарання прийшло миттєво – на 76-й хвилині Рафаель Варан виграв боротьбу після скидки Ван-Біссаки і спрямував м'яч у сітку. Гол організували два захисники, але вагому роль відіграв і Бруну Фернандеш, який класно закинув у штрафний на 29-го номера.

Цей гол у підсумку і вирішив долю гри, хоча гості могли відігратися. Андре Онана діяв надійно, ставши одним із героїв вечора. Але вже в компенсований час все могло кардинально змінитися. Камерунець влетів у суперника без натяку на гру в м'яч, але VAR не знайшов підстав для призначення пенальті.

З великими проблемами, не без везіння (той самий нереалізований момент Куньї), але Манчестер Юнайтед таки виграв. 1:0 – "червоні дияволи" набрали перші очки в АПЛ 2023/24.

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