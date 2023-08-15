Cейвы Онана и гол имени защитников в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон – 1:0
07:30 - Читати українською
Манчестер Юнайтед одолел Вулверхэмптон в первом туре АПЛ сезона 2023/24. Видеообзор матча смотрите на "Футбол24".
завершено
Манчестер Юнайтед за три очка несомненно должен благодарить своего нового голкипера Андре Онана. Камерунец совершил шесть сейвов и не позволил футболистам Вулверхэмптона забить. "Волки" нанесли 23 удара по воротам манкунианцев, но ни одна попытка не увенчалась успехом.
Манчестер Юнайтед выстрадал победу над Вулверхэмптоном – дуэт защитников, Онана и чудо-промах принесли очки
В конце матча Варан удачно сыграл головой и принес победу своей команде. Следующий матч команда Тен Хага проведет 19 августа против Тоттенхэма.
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