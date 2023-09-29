В півфінальному кубкової гри "жовто-чорні" зустрічалися з Волеренгою. Команди видали результативний матч і до 86 хвилини рахунок на табло був 2:2.

Вербіч забив черговий гол за Панатінаїкос – команда екс-зірки Динамо продовжує переслідувати лідерів

Героєм зустрічі став Фаріс Мумбанья, який забив фантастичний гол, оформивши дубль. Камерунський форвард вдало відкрився на передачу з флангу. Він в красивому акробатичному стрибку переправив м'яч у сітку воріт. Саме так полюбляв забивати Златан Ібрагімовіч. У підсумку Буде-Глімт переміг з рахунком 4:2.

У фіналі Кубка Норвегії команда Мумбаньї зустрінеться з Мольде. Матч запланований на 9 грудня.