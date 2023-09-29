Фантастична бісіклета в стилі Ібрагімовіча стала прикрасою матчу Кубка Норвегії – відео неймовірного гола
Форвард Фаріс Мумбанья допоміг Буде-Глімта здобути путивку у фінал Кубка Норвегії.
В півфінальному кубкової гри "жовто-чорні" зустрічалися з Волеренгою. Команди видали результативний матч і до 86 хвилини рахунок на табло був 2:2.
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Героєм зустрічі став Фаріс Мумбанья, який забив фантастичний гол, оформивши дубль. Камерунський форвард вдало відкрився на передачу з флангу. Він в красивому акробатичному стрибку переправив м'яч у сітку воріт. Саме так полюбляв забивати Златан Ібрагімовіч. У підсумку Буде-Глімт переміг з рахунком 4:2.
У фіналі Кубка Норвегії команда Мумбаньї зустрінеться з Мольде. Матч запланований на 9 грудня.