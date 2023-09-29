Греція, Суперліга, 6 тур

Астерас – Панатінаїкос – 1:4

Голи: Кальцас 7, – Ааро, 5, Вербіч, 31, Йоаннідіс, 80 (пен), 87

Нереалізований пенальті: Шпорар, 45+1 (Панатінаїкос)

В минулому турі команда Вербіча поступилася АЕКу вдома, тому "зеленим" потрібно було реабілітуватися перед фанатами.

Вербіч забив перший гол в новому сезоні за Панатінаїкос – екс-гравець Шахтаря допоміг розгромити суперника

Зустріч розпочалася жваво і Панатінаїкос вже на п'ятій хвилині відкрив рахунок. Втім, втримувати перевагу довго не вдалося. Астерас зрівняв через короткий проміжок часу. Вивів свою команду під кінець першої половини гри Вербіч. Він помітив навіс з флангу, випередив захисника і відправив м'яч у сітку. Панатійнаїкос міг ще в першому таймі організувати собі комфортний рахунок, але Шпорар не зумів реалізувати пенальті. "Зелені" ще два голи забили наприкінці зустрічі.

Панатінаїкос наразі перебуває третій сходинці з 12 очками, відстаючи від лідера на чотири пункти. Варто зазначити, що Вербіч забив лише другий гол в поточному сезоні.