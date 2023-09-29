Фантастическая бисиклета в стиле Ибрагимовича стала украшением матча Кубка Норвегии – видео невероятного гола
11:49 - Читати українською
Форвард Фарис Мумбанья помог Буде-Глимту завоевать путивку в финал Кубка Норвегии.
В полуфинальном кубковой игры "желто-черные" встречались с Волеренгой. Команды выдали результативный матч и до 86 минуты счет на табло был 2:2.
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Героем встречи стал Фарис Мумбанья, который забил фантастический гол, оформив дубль. Камерунский форвард удачно открылся на передачу с фланга. Он в красивом акробатическом прыжке переправил мяч в сетку ворот. Именно так любил забивать Златан Ибрагимович. В итоге Буде-Глимт победил со счетом 4:2.
В финале Кубка Норвегии команда Мумбаньи встретится с Мольде. Матч запланирован на 9 декабря.
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