В полуфинальном кубковой игры "желто-черные" встречались с Волеренгой. Команды выдали результативный матч и до 86 минуты счет на табло был 2:2.

Вербич забил очередной гол за Панатинаикос – команда экс-звезды Динамо продолжает преследовать лидеров

Героем встречи стал Фарис Мумбанья, который забил фантастический гол, оформив дубль. Камерунский форвард удачно открылся на передачу с фланга. Он в красивом акробатическом прыжке переправил мяч в сетку ворот. Именно так любил забивать Златан Ибрагимович. В итоге Буде-Глимт победил со счетом 4:2.

В финале Кубка Норвегии команда Мумбаньи встретится с Мольде. Матч запланирован на 9 декабря.