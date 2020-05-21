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Фантастична бісіклета у ворота Барселони – Адуріс геніально попрощався з футболом

11:51 144 Читать на русском
Фантастична бісіклета у ворота Барселони – Адуріс геніально попрощався з футболом
Адуріс шокує Барсу

Форвард Атлетіка Аріц Адуріс вирішив завершити кар'єру. Останнім голом баска на професіональному рівні став шедевр у ворота Барселони.

89’ Аріц Адуріс
 
89’ Аріц Адуріс

39-річний Адуріс повідомив про прощання з футболом – він вирішив навіть не чекати відновлення сезону, хоча його команді ще грати в фіналі Кубка Іспанії. Таким чином, востаннє Аріц засяяв в поєдинку з Барселоною.

Це був матч-відкриття нинішньої Прімери – Барса завітала в гості до Атлетіка. Адуріс залишився в запасі, а на 88-й хвилині вийшов на заміну. Секундна стрілка не встигла зробити й двох обертів, як ветеран неймовірним ударом ножицями замкнув подачу з правого флангу. Дивовижна краса!

У нинішньому сезоні Адуріс провів 17 матчів у всіх турнірах, але більше не забивав. Усього в активі форварда 407 матчів за Атлетік у різних змаганнях, у яких він оформив 172 голи. Аріц захищав кольори басків з 2012 року.

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Аріц Адуріс Аріц Адуріс Атлетік Атлетік Барселона Барселона Іспанія Відеоновини Атлетік - Барселона
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