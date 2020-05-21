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Фантастическая бисиклета в ворота Барселоны – Адурис гениально попрощался с футболом

11:59 41 Читати українською
Фантастическая бисиклета в ворота Барселоны – Адурис гениально попрощался с футболом
Адурис шокирует Барсу

Форвард Атлетика Ариц Адурис решил завершить карьеру. Последним голом баска на профессиональном уровне стал шедевр в ворота Барселоны.

89’ Ариц Адурис
 
89’ Ариц Адурис

39-летний Адурис сообщил о прощании с футболом – он решил даже не дожидаться возобновления сезона, хотя его команде еще играть в финале Кубка Испании. Таким образом, в последний раз Ариц засиял в поединке с Барселоной.

Это был матч-открытие нынешней Примеры – Барса приехала в гости к Атлетику. Адурис остался в запасе, а на 88-й минуте вышел на замену. Секундная стрелка не успела сделать и двух оборотов, как ветеран невероятным ударом ножницами замкнул подачу с правого фланга. Удивительная красота!

В нынешнем сезоне Адурис провел 17 матчей во всех турнирах, но больше не забивал. Всего в активе форварда 407 матчей за Атлетик в различных соревнованиях, в которых он оформил 172 гола. Ариц защищал цвета басков с 2012 года.

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Ариц Адурис Ариц Адурис Атлетик Атлетик Барселона Барселона Испания Видеоновости Атлетик - Барселона
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