"Я виступав за Бешикташ, але це було вже давно. Тому Фенербахче не є для мене надпринциповим суперником. Та й я не розділяю суперників на принципових і непринципових. Кожна гра для нас – принципова, і кожен наступний суперник – принциповий.

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Те, як люди вболівають у Туреччині, а насамперед – у Стамбулі, це дійсно щось неймовірне. Тому у Фенербахче буде перевага 12-го гравця. Але ми зробимо від себе все можливе та неможливе, щоб пройти далі. У Стамбулі активно вболіває не одна трибуна, а весь стадіон дуже голосно та палко підтримує свою команду. Тому буде непросто. Проте всі наші голкіпери не одну гру провели на високому рівні та вже адаптувалися. Психологія у нас на найвищому рівні, тому ми впораємося з 12-м гравцем і все буде добре.

Я б не наголошував на психологічному тиску на нашу команду. Вважаю, що більшим буде тиск на команду суперника, адже вони гратимуть вдома, перед своїми вболівальниками, які вимагатимуть лише перемоги. Це плюс для нас, ми зможемо грати більш розкуто та відштовхуватися тільки від своєї гри та установки на матч, яку надасть Містер.

Наш тренер дуже якісно розібрав суперника і перед першою грою, і перед матчем-відповіддю. Тому думаю, що всі моменти, на яких наголосив Містер – як наші помилки, так і вдалі дії – допоможуть нам. Зробимо висновки, на яких наполягає тренер, та покажемо ще кращу гру, ніж у першій зустрічі", – цитує Бойка офіційний сайт Динамо.

До слова, Денис перебував у структурі Бешикташа з 2015 по 2018 роки, однак частину цього періоду провів в оренді за Малагу і Динамо.

Нагадаємо, перша зустріч між Динамо та Фенербахче завершилась безгольовою нічиєю. Матч-відповідь відбудеться у середу, 27 липня, у Стамбулі на стадіоні Шюкрю Сараджоглу. Початок зустрічі о 20:00.

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